أبريل 22, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يشارك بنشاط صحي توعوي بمخيم خانكى

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يشارك بنشاط صحي توعوي بمخيم خانكى

اعلام لالش شنكال
في يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20 شارك السيد فرحان خلف أحمد ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه في حملة صحة دهوك داخل مخيم خانكي للوقاية من فايروس كورونا.

وتم زيارة عدد من العوائل والمدارس التابعة لمخيم خانكي وحثهم على الالتزام بتعليمات خلية الازمة في دهوك وضرورة مراجعة المركز الصحي في مجمع خانكي لغرض اللقاح ومراجعة اقرب مركز صحي عند ظهور اعراض الكورونا لغرض الوقاية ومعالجة الحالة باسرع وقت وابدى وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه استعدادهم للعمل مع الفرق الصحية الجوالة في مخيم خانكي من اجل تقديم العون والمساعدة للعوائل النازحة في المخيم ومن جانبهم قدم الفرق الصحية الجوالة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للنازحين في المخيمات.

 

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