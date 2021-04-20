عقب شهرين من الزواج.. عروس تقدم على الانتحار في ظروفٍ غامضة

في ظروفٍ غامضة، ودون توصل عائلتها ولا الجهات الأمنية إلى أية أسباب، أقدمت امرأة في قرية بوزان بناحية القوش، بسهل نينوى، عقب شهرين فقط من زواجها على الانتحار شنقاً في منزلها.

نجوى اسماعيل، التي أقدمت الاثنين (19 نيسان 2021)، على إنهاء حياتها، تزوجت قبل شهرين من الشاب خالد كريت، خلال حفل زفافٍ تم برضا العروسين، ووفق أفراد من عائلتها كانت سعيدة بزواجها، ولم يكن هناك ما يعكر صفو ذلك الزواج.

ووصف والد العريس كريت علي لشبكة رووداو الإعلامية، معاناة ولده إثر الصدمة الشديدة التي تلقاها بانتحار عروسه، حيث أشار إلى أن “علاقته مع زوجة ابنه كانت جيدة، وكان يعتبرها كابنة له، وانتحارها قلب فرحتهم إلى مأتم”.

ولم يتمكن العريس خالد، من التحدث أمام الكاميرا، نظراً للحالة النفسية التي يعيشها عقب انتحار زوجته، إلا أنه قال لرووداو: “في الليلة التي سبقت حادثة الانتحار، كانت نجوى سعيدة، وفي صباح اليوم التالي حين استيقظنا من النوم، توجهت دون سابق إنذار إلى إحدى الغرف في منزلهم وأنهت حياتها هناك شنقاً”.

والدة الزوج هوري سمو، بدورها قالت لرووداو: “كانت الأمور طبيعية، لقد ساعدتني نجوى في بعض الأعمال المنزلية، بعد أن تناولت معي الطعام الذي كنت قد قمت باعداده، من ثم غابت عن نظري ولم أعلم عنها شيئاً إلى أن قال لنا ولدي بأنها انتحرت”.

عائلة نجوى التي تقيم في سنجار، لا تعلم حتى الآن الأسباب التي دفعت ابنتهم للانتحار، حيث أنها تزوجت بموافقتها، وفي آخر اتصالٍ لها بهم بدت سعيدة.

وقال والد نجوى سعيد عمر، لرووداو: “لم أعلم بوجود أية مشكلة تعاني منها ابنتي، لو إنني علمت بوجود ما لا يسرها كنت سأعيدها إلى منزلي”.