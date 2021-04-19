لالش شنكال يزور منظمة هاريكار في مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال

في يوم الاثنين الموافق 2021/4/19 زار السيد فرحان خلف مسؤول مكتب لالش تلبتات القديمة ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه الى إدارة مخيم خانكي . حيث التقى بالموظفين العاملين في المنظمة.

و تم مناقشة بعض المواضيع منها التنسيق مع دائرة الجنسية العراقية فرع نينوى لفتح فرع مؤقت داخل المخيم لتسهيل امور النازحين في المخيمات وفرع بطاقة السكن لتخفيف معانات النازحين وتم رفع الطلب الى جهات ذات العلاقة ومن جانبه قدم ادارة المخيم كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للنازحين في المخيمات.

