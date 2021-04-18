ختان (19) طفلا في دووكرى

دكتور بكر سليمان يعطي الاستمرارية لخدمة دكتور خدر حمو

تم في يوم الاحد المصادف 2021/4/18 ختان (19) طفل في مجمع دووكرى على يد اختصاصيين، والتي اتت ضمن حملة لالش السنوية لختان (طهور) الاطفال دون سن السادسة من العمر من قبلمركز لالش فرع سنوني ومكاتبه وبالتنسيق مع عيادة المحبة الطبية بادارة الدكتور بكر سليمان والمعاون الطبي الماهر بركات حاجو وبالتعاون مع المراكز الصحية في مجمعات ناحية الشمال(سنوني)،

حيث علينا بأن نذكر بأن دكتور خدر حمو قد كافح منذ بداية الحملة قبل (15)سنة والى عام 2015 وبكل شكر قام دكتور بكر سليمان هذا العام باستمرار الحملة ولا ننسى الدورالريادي للمعاون الطبي بركات حاجو الذي عمل بجد في جميع الحملات.