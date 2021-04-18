أبريل 19, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

كرنفال ختان ضمن حملة لالش تبدأ من زورافا

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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كرنفال ختان ضمن حملة لالش تبدأ من زورافا

بالتنسيق مع عيادة المحبة الطبية بادارة الدكتور بكر سليمان والمعاون الطبي الماهر بركات حاجو

شهد مجمع زورافا في يوم السبت المصادف 2021/4/17 كرنفال حملة لالش لختان الأطفال وقد تمتفيها ختان (18) طفل على ايادي الاطباء ومعاونيه والممرضين الماهرين وهم كل من الدكتور بكرسليمان والمعاون الطبي بركات حاجو والاستاذ ايزدين شفان مسؤول مركز الرعاية الصحية الاولية في زورافا وكادره الصحي في المركز ،

والتي اتت ضمن حملة لالش السنوية لختان (طهور) الاطفال دون سن السادسة من العمر من قبل مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه وبالتنسيق مع عيادة المحبة الطبية بادارة الدكتور بكر سليمان والمعاون الطبي الماهر بركات حاجو بالتعاون مع المراكز الصحية في مجمعات ناحية الشمال (سنوني) .

وبذلك تعتبر زورافا بداية حملة عام 2021 وستشهد المجمعات وبعض المناطق الاخرى بنفس الحملة في الايام المقبلة كدعم مادي ومعنوي لأبناءمجتمعنا.

اعلام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه

 

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