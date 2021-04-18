سمو الأمير يستقبل مدير منظمة شيلتر ناو العالمية

اعلام المجلس

استقبل سمو الأمير حازم تحسين سعيد( امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى) السيد جورج تاوبمان (المدير الدولي لمنظمة شيلتر ناو العالمية)، وذلك يوم السبت الموافق 2021/4/17 في قصر الامارة في الشيخان. وبحضور عقيلة سمو الأمير الاميرة ميان خيري بك.

في بداية اللقاء رحب سمو الامير بالوفد الزائر، وشكرهم على جهودهم في خدمة المجتمع الايزيدي وما قدموا من خدمات جليلة للمجتمع الايزيدي وللناجيات ولعوائلهن.

مبينا بان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية قدموا الكثير من المساعدات الانسانية والخدمات النفسية والطبية للمجتمع الايزيدي ولضحايا الابادة الجماعية.

مؤكدا بان موقف المنظمات كان مشرفا واستطاعت المنظمات ان تعيد المجتمع الايزيدي الى حالته الطبيعية.

مشيرا الى ان: ندعو المجتمع الدولي ان يقف معنا مرة اخرى وان يعيد الخدمات الأساسية والبنية التحتية والاعمار لمناطق الايزيدية في سنجار وباقي المناطق لعودة النازحين الى ديارهم مرة اخرى.

واشار الى ان في المقابل حكومتي بغداد واربيل ملتزمتان بتقديم الخدمات والتسهيلات للنازحين كي يتشجعوا على العودة.

مختتما كلامه بان تكاتف الجميع من شأنه ان يعيد الامن والاستقرار لمناطق الايزيدية.