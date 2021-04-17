اختفاء أم وطفليها في شنگال

تزداد أوضاع قضاء شنگال (سنجار) بالتدهور يوماً عن يوم، بسب استمرار تواجد مسلحي PKK والميليشيات الخارجة عن القانون فيها، حيث اختفى مؤخراً 3 أفراد من عائلة واحدة في القضاء، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

شمو نايف درويش، من أهالي قضاء شنگال، أكد لـ (باسنيوز) اختفاء والدته و2 من أشقائه منذ 11 نيسان / أبريل الجاري، وقال: «منذ أيام اختفت أمي و2 من أشقائي في شنگال، ولا نعرف مصيرهم حتى الآن، لأن الخطف واحتجاز المواطنين منتشر في شنگال».

وأضاف أنه «منذ أيام، لا نعرف أي شيء عن مصير والدتي (نادر حسين سيدو – 44 عاماً) وشقيقي (لفند نايف درويش) و(داخواز نايف درويش) من أهالي قرية دوگرى التابعة لقضاء شنگال».

وأوضح قائلاً: «أمي وشقيقي كانوا بحاجة لزيارة الطبيب، لذا طلبنا سيارة أجرة، وحوالي الساعة 1 بعد ظهر يوم 11 نيسان 2021 استقلوا السيارة، ومن ثم انقطعت أخبارهم، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن».

وبين أن «الأمن والأمان في شنگال مفقودان بسبب الجماعات المسلحة، وأعمال خطف واحتجاز المواطنين منتشرة بكثرة في القضاء».

وناشد درويش الجهات المعنية إلى الكشف عن مصير والدته وشقيقيه.