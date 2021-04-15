زيارة الى مركز شرطة خانكي

اعلام لالش شنكال

زار اليوم الخميس الموافق 2021/ 4 /15 وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مركز شرطة خانكي وقد مثلت الوفد السيد ( فرحان خلف أحمد ) مدير مكتب لالش تل بنات القديمة والسيد( دخيل صبري حسن ) مدير مكتب لالش كرزرك.

حيث التقى الوفد بـ ( النقيب خالد ) المحترم ضابط المركز وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص بعض القضايا والمشاكل التى تتعرض لها النازحين في المخيمات وتم التاكيد على مسألة حماية النازحين في المخيمات وضرورة منع دخول العناصر الغريبة الى داخل المخيم وفي الختام تم اهداء كتاب شكر وتقدير من قبل مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مركز شرطة خانكي تثميننا لجهودهم الفعالة والمميزة في خدمة النازحين في المخيمات ومن جانبه قدم ضابط المركز والمراتب الموجوده فيها كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للمؤسسات المدنية والصحية والأمنية داخل المخيمات وخارجها