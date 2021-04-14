مهنئاً برأس السنة الإيزيدية .. الرئيس بارزاني يجدد دعمه لحقوق ومطالب الإيزيديين وتطلعاتهم المشروعة

جدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الثلاثاء، دعمه لحقوق ومطالب الإيزيديين وتطلعاتهم المشروعة.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة تهنئة بمناسبة رأس السنة الإيزيدية: « أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين، متمنياً أن تكون هذه المناسبة نهاية لآلامهم ، وأن يحيوا أعيادهم ومناسباتهم بهناء وسعادة».

وأعرب الزعيم الكوردي عن قلقه حيال عدم معالجة الأوضاع في شنگال (سنجار) وعدم عودة النازحين إليها حتى الآن، إلا أنه جدد التأكيد على «الدعم الكامل لحقوق ومطالب الأخوات والإخوة الإيزيديين وتطلعاتهم المشروعة»، داعياً إياهم إلى «الحفاظ على وحدة صفوفهم، وعدم السماح للأصوات الغريبة والمتفرقة أن تلحق الأذى بهويتهم وحقوقهم ومعتقدهم الديني في المستقبل»، كما أكد على «ضرورة إصرارهم على حقوقهم ومطالبهم المشروعة».