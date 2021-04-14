شمول عدد من العوائل من المسلمين بخيرات لالش

كما تعود مركز لالش بالعمل ضمن مبادىء الانسانية النقية بعيدا عن التطرف او التميز، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور بتوزيع المعونات الغذائية على العوائل الفقيرة في مخيم جم مشكو في يوم الثلاثاء المصادف 2021/4/13 بمناسبة عيد رأس السنة الدينية الايزدية(سةر سال)

ولكونها صادفت مع حلول شهر رمضان الفضيل لأخواننا المسلمين لذلك تم توزيع البعض من تلك المعونات الى بعض العوائل المسلمة في نفس المخيم والذين عاشوا منذ بدايةالنزوح بشكل متآخي والى يومنا هذا كما كانوا متآخين قبل الابادة الجماعية الايزدية في شنكالعام 2014.

اعلام لالش سنوني