أبريل 14, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

شمول عدد من العوائل من المسلمين بخيرات لالش

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
206 مشاهدات

شمول عدد من العوائل من المسلمين بخيرات لالش

كما تعود مركز لالش بالعمل ضمن مبادىء الانسانية النقية بعيدا عن التطرف او التميز، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور بتوزيع المعونات الغذائية على العوائل الفقيرة في مخيم جم مشكو في يوم الثلاثاء المصادف 2021/4/13 بمناسبة عيد رأس السنة الدينية الايزدية(سةر سال)
ولكونها صادفت مع حلول شهر رمضان الفضيل لأخواننا المسلمين لذلك تم توزيع البعض من تلك المعونات الى بعض العوائل المسلمة في نفس المخيم والذين عاشوا منذ بدايةالنزوح بشكل متآخي والى يومنا هذا كما كانوا متآخين قبل الابادة الجماعية الايزدية في شنكالعام 2014.

اعلام لالش سنوني

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi