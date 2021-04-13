رئيس إقليم كوردستان مهنئاً الإزيديين: جهودنا مستمرة لتحويل سنجار إلى

محافظة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استمرار الجهود لإعادة

إعمار مناطق الإزيديين وتحويل سنجار إلى محافظة.

جاء ذلك خلال تهنئة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعيد رأس السنة الإزيدية.

وأدناه نص التهنئة:

أبارك رأس السنة (چارشەمبوا سۆر) لجميع أخواتنا وإخواننا الإيزيديين في كوردستان والعالم. وأبارك بشكل خاص لذوي ضحايا الإرهاب والذين لا زالوا يعيشون في المخيمات، راجياً أن تحل علينا الأعياد والمناسبات القادمة في ظروف أفضل.

هذه السنة أيضاً يحل العيد بينما يعاني كوردستان والعالم كله من وباء كوفيد-19، وآمل أن يلتزم الجميع بالإجراءات الصحية والوقائية. من المؤسف أنه وإلى جانب العيش في المخيمات، لا يزال مصير أكثر من ألفين من أخواتنا وإخواننا الإيزيديين المختطفين مجهولاً.

ونجدد تأكيدنا لكل الإيزيديين بأننا سنواصل البحث للكشف عن مصائرهم حتى النهاية وطالما بقي هناك إيزيدي مختطف، نحن مستعدون ومستمرون في فعل كل ما يلزم لتحريرهم. وستستمر أيضاً جهودنا لإعادة إعمار مناطق الإيزيديين وتحويل سنجار إلى محافظة مع الحكومة الاتحادية العراقية.

مبارك رأس السنة عليكم جميعاً، وكل عام وأنتم بخير.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان