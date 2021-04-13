مركز لالش يهنئ بعيد سري سال: اعيادنا العريقة جزء من هويتنا الثقافية والدينية والقومية

بمناسبة حلول عيد راس السنة الايزيدية (سري سال ـ جوارشمبا سور) نتقدم باعطر وازكى التهاني والتبريكات للايزيديين جميعا في كوردستان والعراق والعالم، ونتمنى ان يكون عاما تملؤه المسرات والطمأنينة ويعم الخير والازدهار على الانسانية جميعا وعلى الايزيديين اينما كانوا في اوطانهم او في ديار المهجر.

وبمناسبة هذا العيد الذي يعتبر واحدا من اعرق الاعياد عند الايزيديين، نؤكد ان تمسكنا باعيادنا ضرورة تاريخية وحتمية، لان هذه الاعياد وبما تحمله من فلسفة ومضامين تؤكد الامتداد التاريخي الموغل بالقدم للايزيديين في اراضيهم التاريخية وانهم من اقدم المكونات التي استوطنت هذه الارض المعطاء.

ونرى ان اعيادنا هذه، وبضمنها عيد راس السنة الايزيدية تمثل جانبا مهما من هويتنا الثقافية والدينية والقومية، ونؤكد ان كل من سعى لتشويه معتقداتنا الدينية كان مصيره الفشل، وكل من سعى لتشويه انتماؤنا القومي الكوردي الاصيل كان مصيره الفشل والخذلان، لان الحقيقة الساطعة لا يمكن ان تحجبها حفنة غبار قد يثيرها احدهم.

ان التجارب اثبتت ان انتمائنا لكوردستان ارضا وشعبا، هو انتماء طبيعي، وان لا مستقبل للايزيديين في الشرق الاوسط الذي تعصف به الاحداث، بدون كوردستان حرة ومزدهرة ومستقرة وقوية.

ولان عيد راس السنة الايزيدية قد يشهد تجمعات عائلية واجتماعية وشعبية هنا او هناك، فاننا ندعو اهلنا جميعا اينما كانوا، الى ضرورة مراعاة القوانين الخاصة بمكافحة وباء كورونا، ومنع انتشاره، من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية المتبعة، وتجنب الاختلاط قدر الامكان وخاصة في المناطق المغلقة.

عام سعيد للايزيديين جميعا

وكل عام والانسانية بالف خير

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 13 نيسان 2021