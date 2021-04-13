أمانة مجلس الوزراء تعلن إجراءات رعاية الناجيات الإيزيديات

أعلنت أمانة مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن استعداداتها لاستضافة الوجبة الثانية من الناجيات الإيزيديات، مبينة أن ذلك يأتي ضمن خطة الحكومة العراقية لإعادة جهد الاستقرار في المناطق المحررة.

وقال المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، بحسب الوكالة الرسمية، إن “هناك استعدادات من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد الوجبة الثانية للناجيات الايزيديات لغرض استضافتهن في بغداد وتقديم الرعاية الطبية والصحية في مستشفيات وزارة الصحة وأيضا إقامة عدد من ورش العمل بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع”، مبينا أن “ذلك جاء نظرا لما تعرضن لهن من سياسات تعسفية واجرامية من قبل عصابات داعش الإرهابي”.

وأضاف، أن “ذلك يأتي ضمن خطة الحكومة العراقية لإعادة جهد الاستقرار في المناطق المحررة وأيضا ملف الناجيات الإيزيديات سيما بعد أن تم اقرار قانون الناجيات الإيزيديات”، مشيرا الى أن “هذه الحملة هي بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل وجهد حكومي آخر من وزارات ومؤسسات عدة”.

وتابع أن “الوجبة الأولى وصلت قبل شهرين الى بغداد، وتم تنفيذ البرنامج برعاية دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.