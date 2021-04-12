أبريل 13, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مركز لالش الشيخان يزور ناجيتين في عين سفني

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش الشيخان يقوم بزيارة ناجيتين في عين سفني

إعلام مركز لالش / الشيخان

دعماً للناجيات، ففي يوم الإثنين المصادف 12 / 4 / 2021 زار وفد من مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ناجيتين من كوچو و تل قصب الساكنتين في عين سفني بمناسبة قدوم عيد رأس السنة الإيزيدية ( سه ر سال )

و كان الغرض من هذه الزيارة تقديم مبلغ مالي بمناسبة العيد و دعمهما معنوياً و أكد الوفد أن مركز لالش / الشيخان سيستمر في دعم و تقديم المساعدات للناجيات مادياً و معنوياً و بدورهما شكرت الناجيتان زيارة وفدنا لتقديمه المساعدة المالية لهما.

 

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