مركز لالش الشيخان يزور ناجيتين في عين سفني

مركز لالش الشيخان يقوم بزيارة ناجيتين في عين سفني

إعلام مركز لالش / الشيخان

دعماً للناجيات، ففي يوم الإثنين المصادف 12 / 4 / 2021 زار وفد من مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ناجيتين من كوچو و تل قصب الساكنتين في عين سفني بمناسبة قدوم عيد رأس السنة الإيزيدية ( سه ر سال )

و كان الغرض من هذه الزيارة تقديم مبلغ مالي بمناسبة العيد و دعمهما معنوياً و أكد الوفد أن مركز لالش / الشيخان سيستمر في دعم و تقديم المساعدات للناجيات مادياً و معنوياً و بدورهما شكرت الناجيتان زيارة وفدنا لتقديمه المساعدة المالية لهما.