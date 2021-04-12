لالش سنوني يدعم اعدادية قاديا للوقاية من كورونا_19

اعلام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه

بغية الوقاية من جائحة كورونا-19 في ظل تفشي الحالات في مختلف مناطق محافظة دهوك ومنها مخيمي النازحين ولكون مدارس الاعدادية والثانوية في كوردستان تشهد اجراء الامتحانات الفصلية لمرحلة السادس الاعدادي (الثاني عشر) للدارسة الكوردية،

لذلك قام مركز لالش فرع سنوني برفقة مكتبه بير ادم بتوزيع عدد من مواد الوقاية من فايروس كوفيد-19 مثل الكمامات، الكفوف والمعقمات وكذلك العديد من مواد القرطاسية المدرسية ومتطلبات الادارة لاعدادية مخيم باجد كندالا للدراسة الكوردية في يوم الاثنين المصادف 2021/4/12 ..

ومن جانبه قدم مدير المدرسة نيابةً عن الهيئة التدريسي وطلبتهم جل شكرهم وامتنانهم لمركز لالش بشكل عام لما لهم من البصمة السائدة في المجتمع وخصوصا في مجال التربية والتعليم.