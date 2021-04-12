جلسة حوار حول عيد رأس السنة الإيزيدية في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

من أجل إحياء المناسبات و الأعياد و ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و بمناسبة قدوم عيد رأس السنة الإيزيدية ففي يوم الإثنين المصادف 12 / 4 / 2021 أقام مركز لالش / الشيخان جلسة حوار حول قدسية و و مراسيم و طقوس هذا العيد للسيد جهور مشمة يوسف عضو الهيئة الإدارية للمركز و بحضور عدد من مثقفي المنطقة.

في البداية أستهل السيد جهور هذه الجلسة ببعض من السبقات و النصوص الدينية و بعدها أستعرض طقوس و مراسيم التي تقام في هذا العيد منها تلوين البيض و تعليق شقائق النعمان على جدران و أبواب البيوت و كذلك بيّن أن هذا العيد يصادف الأربعاء الأول من شهر نيسان حسب التقويم الشرقي و بعدها أفتتح باب الحوار و طرح الأسئلة أمام الحضور حيث طرحت بعض الأسئلة فأجاب عليها السيد جهور مشمة مستنداً إلى النصوص و السبقات الدينية و في الختام شكر الحضور جهود مركز لالش / الشيخان لإقامة مثل هذه النشاطات و إحياء المناسبات و الأعياد و بهذه المناسبة نبارك جميع الإيزيديين في العالم و ندعوا مِـن الخالق العظيم أنْ يبعد جائحة كورونا عن الإنسانية جمعاء و يشفي جميع المرضى و أنْ يعم السلام و الأمان و الإستقرار في أرجاء المعمورة .