أبريل 13, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

زيارة الى المركز الصحي في مخيم خانكي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة الى المركز الصحي في مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال

في يوم الاثنين الموافق 2021/4/12 زار  مسؤول مكتب لالش تلبنات القديم و مسؤول مكتب لالش كرزرك ممثلا عن  مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مركز الرعاية الصحية الأولية في مخيم خانكي.

وجاءت هذه الزيارة من خلال دور المركز الصحي في مخيم خانكي لتقديم العون والمساعدة للعوائل النازحة في المخيم من ناحية الصحية وتسهيل امرهم والتقوا بمعاون مدير المركز الصحي وعدد من الموظفين العاملين فيها و عبروا عن استعداد مركز لالش شنكال ومكاتبه بالتعاون الجاد مع الفرق الصحية الجوالة في مخيم خانكي طوعيا من اجل مساعدة النازحين في المخيمات وتثمينا لجهودهم الفعالة قاو مركز لالش شنكال بمنح ادارة المركز الصحي في مخيم والعاملين فيها بشهادة تقديرية تقديرا لموقفهم المميز في هذه الفترة الحرجة . فترة جائحة كورونا ومن جانبه قدم ادارة المركز الصحي كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على اهتماهم بالجانب الصحي في مخيم خانكي.

 

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