من نشاطات لالش سنوني ومكاتبه بمناسبة عيد راس السنة الايزيدية

اعلام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه

ـ بمناسبة حلول عيد رأس السنة الدينية للايزدية، فقد قاما مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش دهولا في يوم الاثنين المصادف 2021/4/12 بتوزيع مساعدات غذائية على بعض المتعففة في مخيمي كبرتو 1 ، 2 للنازحين، علما بأن العيد سيصادف كما معلوم الاربعاء المصادف 2021/4/14.

ـ بمناسبة حلول عيد رأس السنة الدينية للايزدية، فقد قاما مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالشزورافا في يوم الاثنين المصادف 2021/4/12 بتوزيع مساعدات غذائية على بعض المتعففة في مجمع زورافا

ـ بمناسبة حلول عيد رأس السنة الدينية للايزدية، فقد قاما مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالشخانصور القديم في يوم الاثنين المصادف 2021/4/12 بتوزيع مساعدات غذائية على بعض المتعففةفي مخيم ايسيان للنازحين

ـ بمناسبة حلول عيد رأس السنة الدينية للايزدية، فقد قاما مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالشبيرادم في يوم الاثنين المصادف 2021/4/12 بتوزيع مساعدات غذائية على بعض المتعففة فيمخيم جم مشكو للنازحين

ـ بمناسبة حلول عيد رأس السنة الدينية للايزدية، فقد قاما مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالشكوهبل في يوم الاثنين المصادف 2021/4/12 بتوزيع مساعدات غذائية على بعض المتعففة فيمخيم ايسيا للنازحين ونازحي مركز ناحية بعدرا.

ـ بمناسبة حلول عيد رأس السنة الدينية للايزدية، فقد قاما مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالشدووكرى في يوم الاثنين المصادف 2021/4/12 بتوزيع مساعدات غذائية على بعض المتعففة فيمخيم قاديا(روانكا) للنازحين.