باقة من نشاطات لالش شنكال ومكاتبه بمناسبة عيد سريصال

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٢ / ٤ / ٢٠٢١ ) و بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية ( چارشمه نیسانێ) قام مركز لالش شنكال بتوزيع سلات غذائية على مجموعة من العوائل الفقيرة في مخيم مام رشان .

ـ بتاريخ ( ١١ / ٤ / ٢٠٢١ ) و بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية ( چارشمه نیسانێ) قام مكتب لالش جيا بالتعاون مع مركز لالش شنكال بتوزيع سلات غذائية على مجموعة من العوائل الفقيرة في مخيمي قاديا و شاريا .

ـ في يوم الاثنين الموافق 2021/4/12 وبمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية قام مكتب لالش تل بنات القديمة بتوزيع سلات غذائية على عدد من العوائل في مخيم الداؤودية.

في يوم الإثنين 12/ 4 / 2021 و ضمن نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه وبمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية قام مكتب لالش 14 تباخى بالتنسيق مع مكتب لالش كرعزير بتوزيع سلات غذائية على مجموعة من العوائل الفقيرة في مخيم خانكي اسهاما من مكتبنا لتخفيف معاناة أهلنا النازحين قدر المستطاع ومساندتهم في أصعب الظروف

في يوم الإثنين 12/ 4 / 2021 و ضمن نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه وبمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية قام مركز لالش شنكال بتوزيع سلات غذائية على مجموعة من العوائل الفقيرة في مخيم ئيسيان .