لالش بعشيقة يوزيع سلات غذائية على العوائل المتعففة

إعلام مركز لالش بعشيقة

في عصر يوم الأحد ٢٠٢١/٤/١١ وبمناسبة حلول أعياد رأس السنة الايزيدية (سري سال ) يتقدم مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة بخالص التهاني والتبريكات لجميع الايزيدية في العراق و كوردستان والعالم أجمع وبهذه المناسبة المباركة بادر مركزنا بتوزيع مجموعة من السلات الغذائية لبعض العوائل المتعففه من أبناء مدينة الزيتون…

داعين من الباري عز وجل أن يكون هذا العام عام خير ومحبه وسلام ووئام وأن يبعد عن الجميع هذا الوباء اللعين.

ومن آلله التوفيق للجميع..