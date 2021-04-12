سمو الامير: يهنئ الايزيديين لمناسبة عيد رأس السنة ( السري سال)؛ ويوقف مراسيم العيد في معبد لالش

اعلام المجلس

وجهه سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم)؛ برقية تهنئة للايزيديين في العراق و العالم اجمع، لمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية ( السري سال) واعياد الربيع، متمنيا للجميع وافر الصحة والعافية.

واشار جنابه الى ان: قررنا عدم اقامة اي مراسيم دينية في معبد لالش لهذه السنة حفاظا على أرواح الناس بعد تزايد وارتفاع اعداد الاصابات بفايروس كورونا مرة اخرى.

مبينا بانه بامكان الجميع الاحتفال في دورهم وبين أبنائهم تجنبا للإصابة( لا سامح الله).

وناشد الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق اجراءات السلامة حرصا على سلامتهم وصحتهم.

واختتم كلامه بالقول ادعو الله (عز وجل) ان يزيل هذا الوباء من العالم اجمع، وان تعود الحياة لوضعها الطبيعي وان نستطيع مع بعض مرة اخرى من اقامة المراسيم الدينية والاحتفالات الاجتماعية.