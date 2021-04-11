مركز لالش الشيخان يوزع سلات غذائية

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و الدعم المستمر للعوائل المتعففة و بمناسبة قدوم عيد رأس السنة الإيزيدية و مِـنْ أجل مد يد العون لهذه العوائل ففي يوم الأحد المصادف 11 / 4 / 2021 قام مركز لالش / الشيخان بتوزيع سلات غذائية متضمنة مساعدات العيد على عدد مِــنَ العوائل المتعففة في مركز قضاء الشيخان ،

بدورهم شكرت هذه العوائل جهود مركز لالش لتقديمه المساعدات بشكل مستمر و إقامة الأعمال الخيرية ، و بهذه المناسبة نبارك جميع الإيزيديين في العالم و ندعوا مِـن الخالق العظيم أنْ يبعد جائحة كورونا عن الإنسانية جمعاء و يشفي جميع المرضى و أنْ يعم السلام و الأمان و الإستقرار في أرجاء المعمورة .