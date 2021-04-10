العثور على مقبرة جماعية في شنكال

عثر مواطنون، على مقبرة جماعية تضم رفاة عدد من الضحايا الايزيديين، في شنكال.

وقالت فضائية شعب كوردستان اليوم السبت، ان اهالي مجمع سيبا شيخدر جنوبي جبل شنكال، عثروا على مقبرة جماعية تضم رفاة 3 مواطنين ” رجل وامرأة وطفل”، وتعود المقبرة الى الفترة السوداء التي احتلت فيها عصابات داعش الارهابية شنكال عام 2014 لافتة الى ان اهالي شنكال يدعون الجهات المعنية الى المزيد من البحث لمعرفة مصير الايزيديين المفقودين والكشف عن وجود مقابر جماعية اخرى.

ومنذ تحرير شنكال من براثن تنظيم داعش الارهابي تم العثور على اكثر من 80 مقبرة جماعية، مازالت هويات اغلب الرفاة مجهولة.