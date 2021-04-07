من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه

اعلام لالش شنكال

في يوم الأربعاء الموافق 2021/4/7 زار اليوم وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه عدد من الجهات العاملة داخل مخيم خانكي ووفد مركز لالش شنكال ومكاتبه

هم كل من السيد ( فرحان خلف أحمد ) مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ‘ والسيد (دخيل صبري ) مدير مكتب لالش كرزرك حيث التقى الوفد بمديرو الجهات ذات العلاقة منها ادارة مخيم خانكي/ ومدير مكتب مفوضية الانتخابات/،فرع القيروان / ومركز الرعاية الصحية الأولية في مخيم خانكي ومن خلال الزيارة تم تباحث بعض المواضيع المهمة التي تخص اوضاع النازحين في المخيمات وبدوره قدم وفد مركز لالش شنكال ومكاتبه شهادات تقديرية الى كل جهة عملت داخل مخيمات النازحين من اجل حماية النازحين وإيصال مساعدات انسانية وخدمية لهم واعلن الوفد عن استعداد مركز لالش شنكال ومكاتبه بالعمل والتنسيق مع جميع المنظمات والدوائر الموجودة داخل مخيمات النازحين للحفاظ على حقوقهم ومن جانبه قدم ادارة مخيم خانكي والجهات العاملة فيها كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على مبادراتهم الإنسانية والفعالة في خدمة الصالح العام.