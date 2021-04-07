زيارة الى دائرة الرعاية الاجتماعية في مخيم جم مشكو

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٧ / ٤ / ٢٠٢١ ) زارة مسؤول و أعضاء مكتب لالش تلقصب نيابة عن مركز لالش شنكال دائرة الرعاية الاجتماعية في مخيم جم مشكو للنازحين. و استقبلوا من قبل مدير الدائرة .

دار الحديث أثناء الزيارة عن كيفية تمشية معاملات أهالي المخيم و تسهيل الإجراءات قدر الإمكان.

و تثمينا لدور أعضاء الهيئة الإدارية شكر مركز لالش شنكال ومكتب لالش تل قصب موظفي الدائرة على ما يقدمونه للنارحين من بداية النزوح و الى يومنا هذا . من جانبه اعرب السيد برزان تحسين يونس مدير الدائرة عن شكره لمركز لالش شنكال ومكتب لالش تل قصب لهذه الزيارة . و دعى الى زيادة التواصل و تكرار الزيارات خدمة للصالح العام .