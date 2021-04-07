أبريل 08, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة الى دائرة الرعاية الاجتماعية في مخيم جم مشكو

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة الى دائرة الرعاية الاجتماعية في مخيم جم مشكو

اعلام لالش شنكال
بتاريخ ( ٧ / ٤ / ٢٠٢١ ) زارة مسؤول و أعضاء مكتب لالش تلقصب نيابة عن مركز لالش شنكال دائرة الرعاية الاجتماعية في مخيم جم مشكو للنازحين. و استقبلوا من قبل مدير الدائرة .
دار الحديث أثناء الزيارة عن كيفية تمشية معاملات أهالي المخيم و تسهيل الإجراءات قدر الإمكان.
و تثمينا لدور أعضاء الهيئة الإدارية شكر مركز لالش شنكال ومكتب لالش تل قصب موظفي الدائرة على ما يقدمونه للنارحين من بداية النزوح و الى يومنا هذا . من جانبه اعرب السيد برزان تحسين يونس مدير الدائرة عن شكره لمركز لالش شنكال ومكتب لالش تل قصب لهذه الزيارة . و دعى الى زيادة التواصل و تكرار الزيارات خدمة للصالح العام .

 

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