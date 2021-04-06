لالش شنكال يشارك صحة دهوك بالتوعية من كورونا في مخيم خانكى

اعلام مركز لالش شنكال

ضم مركز لالش شنكال ومكاتبه صوتهم الى صوت مديرية صحة محافظة دهوك للعمل مع الفرق الصحية الجوالة في مخيم خانكي لمكافحة فايروسكورونا الموجة الثانية.

وتم العمل اليوم مع الفريق لزيارة المدارس، داخل المخيم وتزويد المدارس بالارشادات الصحية وتوزيع البوسترات عليهم ،وتوجيههم على ضرورة لصقها خارج المدرسة وداخلها . وشارك مع الفرق الجوالة مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ومدير مكتب لالش كرزرك كممثلين عن مركز لالش شنكال ومكاتبه . وبدا العمل معهم في برنامج التوعية الصحية من اجل سلامة اهلنا داخل مخيمات النازحين والحفاظ على صحتهم وضرورة الالتزام بالارشادات الصحية والوقاية ولبس الكمامة دائما عند الخروج من المنزل . والتأكيد على رمي الكمامات المستعملة في سلة المهملات .

نحن جادون في عملنا من اجل صحة وسلامة شعبنا في إقليم كوردستان عامة ومحافظة دهوك خاصة ونحن اعضاء مركز لالش شنكال ومكاتبه مستعدون لاي مبادرة انسانية تخدم اقليم كوردستان شعبا وحكومة .