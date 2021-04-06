لالش الشيخان: مساندة لبيان المصدر المخول للهيئة العليا لمركز لالش / دهوك

اعلام مرك لالش الشيخان

مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان يؤيد و يساند بيان المصدر المخول للهيئة العليا لمركز لالش حول المتاجرة بالأنتماء القومي الكوردي للإيزيديين ، إن من يصطادون في الماء العكر يحاولون أن يجعلوا أن تغيير القومية الكوردية للإيزيديين لعبة رخيصة و لا يعلمون إن للإيزيديين ثوابت تثبت كورديتهم الأصيلة منها اللغة و التراث العريق و الجغرافيا و الأدعية و النصوص و الطقوس الدينية و غيرها ، لقد عملت الأنظمة المتعاقبة بكل جهد لتغير القومية الكوردية و الإرث التاريخي و الديموغرافي لأبناء الديانة الإيزيدية فلم تفلح تلك الأنظمة في مساعيها ، و هنا مرة أخرى بعد الأنفتاح الفكري و الثقافي و الديموقراطي تحاول بعض الجهات الرقص على جراح الإيزيديين من أجل مصالحهم الشخصية الضيقة لتحريفهم عن قوميتهم الكوردية و لكن هذه المحاولات سوف تفشل كما فشلت سابقاتها لأن الإيزيديين أكبر من هذه المحاولات و أكثر وعياً و ثقافة من الأفكار المريضة لمن يحاولون فصلهم عن أصالتهم الكوردية .