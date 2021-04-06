أبريل 06, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش الشيخان: مساندة لبيان المصدر المخول للهيئة العليا لمركز لالش / دهوك

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
45 مشاهدات

لالش الشيخان: مساندة لبيان المصدر المخول للهيئة العليا لمركز لالش / دهوك

اعلام مرك لالش الشيخان

مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان يؤيد و يساند بيان المصدر المخول للهيئة العليا لمركز لالش حول المتاجرة بالأنتماء القومي الكوردي للإيزيديين ، إن من يصطادون في الماء العكر يحاولون أن يجعلوا أن تغيير القومية الكوردية للإيزيديين لعبة رخيصة و لا يعلمون إن للإيزيديين ثوابت تثبت كورديتهم الأصيلة منها اللغة و التراث العريق و الجغرافيا و الأدعية و النصوص و الطقوس الدينية و غيرها ، لقد عملت الأنظمة المتعاقبة بكل جهد لتغير القومية الكوردية و الإرث التاريخي و الديموغرافي لأبناء الديانة الإيزيدية فلم تفلح تلك الأنظمة في مساعيها ، و هنا مرة أخرى بعد الأنفتاح الفكري و الثقافي و الديموقراطي تحاول بعض الجهات الرقص على جراح الإيزيديين من أجل مصالحهم الشخصية الضيقة لتحريفهم عن قوميتهم الكوردية و لكن هذه المحاولات سوف تفشل كما فشلت سابقاتها لأن الإيزيديين أكبر من هذه المحاولات و أكثر وعياً و ثقافة من الأفكار المريضة لمن يحاولون فصلهم عن أصالتهم الكوردية .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi