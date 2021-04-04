سمو الأمير يوجه بوضع مخطط لانشاء بوابة رئيسية لمعبد لالش.

اعلام المجلس

تفقد سمو الأمير حازم تحسين سعيد( امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى) اعمال انشاء طريق معبد لالش ومراحل العمل، وكذلك اطلع على اعمال انشاء جلسة البابا شيخ.

وخلال لقاء جنابه بالمهندسين المشرفين على اعمال البناء والأعمار وجه جنابه باكمال المخططات الهندسية الخاصة بانشاء بوابة رئيسية لمعبد لالش. وبحضور سماحة البابا شيخ وذلك اليوم الاحد الموافق 2021/4/4.

وقال جنابه بان الاعمال الإنشائية والبناء في معبد لالش تسير على قدم وساق. واكمال البناء يعيد عبق ورونق معبد لالش.

واضاف جنابه بان جهود المهندسين والبنائين والخلمتكارين (المتطوعين)؛ مشكورة وبذلون جهود مضاعفة من أجل ان يخرج العمل بصورة افضل واجمل.

مشيدا بجهود حكومة اقليم كوردستان على تبرعها لانشاء وتوسيع الشارع الرئيسي. وجهود الخيرين من ابناء الايزيدية الذين تحملوا نفقات جزء من هذا العمل.

واكد على اهمية ان تبقى لالش بشكل اجمل وتعكس حضارة وتراث وتاريخ الايزيدية.