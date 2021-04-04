لالش شنكال يزور متوسطة خانكي للبنات

اعلام لالش شنكال

في يوم الأربعاء الموافق 4/4/2021 زار مسؤول مكتب لالش كرزرك الى متوسطة خانكي للبنات للنازحين حيث التقى بمدير ةالمدرسة والكادر التدريسي وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص الطلبة وامتحانات المؤجلين واحتياجات المدرسة.

ومن خلال الزيارة تم تزويد المدرسة ببعض الاحتياجات الضرورية منها قرطاسية لادارة المدرسة وتزويدهم (اوراق A4 و حبر الطابعة و اقلام الجاف) ومن جانبه قدم ادارة المدرسة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.