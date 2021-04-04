أبريل 04, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

العمال الكوردستاني يهدد بالتدخل لصد أية هجوم تركي على سنجار

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
10 مشاهدات

العمال الكوردستاني يهدد بالتدخل لصد أية هجوم تركي على سنجار

هدد حزب العمال الكوردستاني، يوم الأحد، بالتدخل لمواجهة أية عملية عسكرية تركية في سنجار.

وقال هيوا زاكروس مسؤول علاقات منظومة المجتمع الديمقراطي الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني لوكالة شفق نيوز؛ ان حزب العمال الكوردستاني من حقه التواجد في أية منطقة من كوردستان لحماية الشعب، حسب تعبيره.

واكد زاكروس؛ أن حزب العمال الكوردستاني سيواجه أي تدخل تركي في سنجار كون تلك العمليات تستهدف الايزيديين في سنجار.

ودعا الحكومة العراقية والكورد الى مواجهة الجيش التركي وإخراجه من العراق.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تعهد بمواصلة تركيا لعملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني في سنجار ومناطق اخرى.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Aomed Romed.