زيارة الى مدرسة شفانى ميديا في خانكي

اعلام لالش شنكال

في يوم الخميس الموافق 2021/4/1 زار وفد من مكتب لالش تل بنات القديمة الى مدرسة شفان ميديا للدراسة الكردية اثناء اداء امتحانات الدور الأول للمؤجلين.

وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص الطلبة والامتحانات والوقوف على احتياجاتهم زمن خلال الزيارة تم تزويد المدرسة ببعض الاحتياجات الضرورية خلال فترة الإمتحانات ومنها اوراق ايفور وحبر طابعة وقرطاسية لادارة المدرسة وبعض المستلزمات الصحية لغرض الوقاية وسلامة المدرسة من الطلبة والكادر التدريسي ومن جانبه قدم ادارة المدرسة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.