أبريل 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

اختتام بطولة اعدادية جم مشكو بكرة القدم

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة اعدادية جم مشكو بكرة القدم
بتاريخ ( ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ ) و بحضور مسؤول وأعضاء مكتب لالش تلقصب ممثلا عن مركز لالش شنكال و مكاتبه . و حضور السيد معاون مدير تربية شنكال . و أعضاء الهيئة التدريسية لاعدادية جم مشكو . جرت اليوم المباراة النهائية لبطولة اعدادية جم مشكو بكرة القدم و التي نظمها مركز لالش شنكال . و بمشاركة ١٢ فريق .

و قد تأهل فريقي الصف ١١ الأدبي و الصف ١٢ علمي الى نهائي البطولة . و بعد مباراة جميلة و رائعة أحرز فريق الصف ١١ الأدبي البطولة . و في الختام تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة و على طاقم التحكيم من قبل مركز لالش شنكال.

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