اختتام بطولة اعدادية جم مشكو بكرة القدم

بتاريخ ( ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ ) و بحضور مسؤول وأعضاء مكتب لالش تلقصب ممثلا عن مركز لالش شنكال و مكاتبه . و حضور السيد معاون مدير تربية شنكال . و أعضاء الهيئة التدريسية لاعدادية جم مشكو . جرت اليوم المباراة النهائية لبطولة اعدادية جم مشكو بكرة القدم و التي نظمها مركز لالش شنكال . و بمشاركة ١٢ فريق .

و قد تأهل فريقي الصف ١١ الأدبي و الصف ١٢ علمي الى نهائي البطولة . و بعد مباراة جميلة و رائعة أحرز فريق الصف ١١ الأدبي البطولة . و في الختام تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة و على طاقم التحكيم من قبل مركز لالش شنكال.