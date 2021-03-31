أبريل 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال يزور مخيم ئيسيان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يزور مخيم ئيسيان

في يوم الأربعاء الموافق 2021/ 3/31 زار وفد من مركز لالش شنكال ومكتب لالش تل بنات القديمة الى مخيم ايسيان في باعذرة حيث التقى الوفد بمدير فريق الجوال لمفوضية الانتخابات فرع دهوك.

وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص حقوق النازحين وحقهم الشرعي في الانتخابات القادمة حيث ابدى وفد مركز لالش شنكال استعدادهم التام للعمل مع الفرق الجوالة وتقديم كل الدعم والعون لهم في سبيل نجاح عملهم ومن خلال اللقاء قام الوفد بالاتصال ببعض العوائل الموجودة في المخيم لغرض مراجعة مكتب المفوضية لجلب بطاقة الناخب وتحديث معلوماته باعتبارها احدى المستمسكات الرسمية للمواطن ومن جانبه قدم مدير المكتب كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية الانتخابية داخل مخيمات النازحين وتسهيل امرهم.

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