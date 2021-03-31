لالش شنكال يزور مخيم ئيسيان

في يوم الأربعاء الموافق 2021/ 3/31 زار وفد من مركز لالش شنكال ومكتب لالش تل بنات القديمة الى مخيم ايسيان في باعذرة حيث التقى الوفد بمدير فريق الجوال لمفوضية الانتخابات فرع دهوك.

وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص حقوق النازحين وحقهم الشرعي في الانتخابات القادمة حيث ابدى وفد مركز لالش شنكال استعدادهم التام للعمل مع الفرق الجوالة وتقديم كل الدعم والعون لهم في سبيل نجاح عملهم ومن خلال اللقاء قام الوفد بالاتصال ببعض العوائل الموجودة في المخيم لغرض مراجعة مكتب المفوضية لجلب بطاقة الناخب وتحديث معلوماته باعتبارها احدى المستمسكات الرسمية للمواطن ومن جانبه قدم مدير المكتب كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية الانتخابية داخل مخيمات النازحين وتسهيل امرهم.