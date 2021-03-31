أبريل 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال يزور اعدادية خانكي للنازحين

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يزور اعدادية خانكي للنازحين

في يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31 زار وفد من مكتب لالش كرزرك الى اعدادية خانكي للنازحين حيث التقى الوفد بمدير المدرسة والكادر التدريسي.

وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص الطلبة وامتحانات المؤجلين واحتياجات المدرسة ومن خلال الزيارة تم تزويد المدرسة ببعض الاحتياجات الضرورية منها قرطاسية لادارة المدرسة وتزويدهم بالكمامات للوقاية والحفاظ على صحة وسلامة الطلبة ومن جانبه قدم ادارة المدرسة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.

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