أبريل 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مركز لالش يساعد المدارس الجديدة ببورك

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش يساعد المدارس الجديدة ببورك

بمناسبة علم كوردستان وفتح بعض المدارس الجديدة في مختلف مناطق شنكال ومنها مجمع بورك الذي عاد الغالبية العظمى من اهله من النزوح .

ولذلك قام مركز لالش سنوني ومكتبه بورك في يوم الاربعاء المصادف 2021/3/10 بزيارة ثلاثة مدارس مفتوحة جديدا في مجمع بورك بناحية سنوني وهم (شرفدين، داستان وبرهنكار) وذلك لتقديم التهاني لكادرها وايضا تقديم البعض من انواع القرطاسية ومستلزمات ادارات تلك المدارس وبالتنسيق مع الاستاذ حازم كجو عضو الهيئة العليا لمركز لالش.

اعلام

مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه

 

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