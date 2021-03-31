مركز لالش يساعد المدارس الجديدة ببورك

بمناسبة علم كوردستان وفتح بعض المدارس الجديدة في مختلف مناطق شنكال ومنها مجمع بورك الذي عاد الغالبية العظمى من اهله من النزوح .

ولذلك قام مركز لالش سنوني ومكتبه بورك في يوم الاربعاء المصادف 2021/3/10 بزيارة ثلاثة مدارس مفتوحة جديدا في مجمع بورك بناحية سنوني وهم (شرفدين، داستان وبرهنكار) وذلك لتقديم التهاني لكادرها وايضا تقديم البعض من انواع القرطاسية ومستلزمات ادارات تلك المدارس وبالتنسيق مع الاستاذ حازم كجو عضو الهيئة العليا لمركز لالش.

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مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه