مركز لالش سنوني تساعد اعدادية كبرتو

كبرنامج مستمر لمركز لالش في تقديم المساعدات والتنسيقات مع مختلف شرائح المجتمع وخصوصا المدارس، فقد قام مركز لالش سنوني ومكتب لالش دهولا بزيارة الى اعدادية كبرتو للدراسة الكوردية في يوم الثلاثاء المصادف 2021/3/9 من اجل تقديم بعض المستلزمات المدرسية واحتياجات الادارة.

واستقبل وفد مركز لالش بكل حفاوة من قبل ادارة وكوادر الهيئة التدريسيةللمدرسة المذكورة وناقشوا الكثير من المواضيع ومن الجانب الاخر قدم ادارة الاعدادية جل امتنانهم لمركز لالش لما يقوم به للمجتمع بشكل عام.

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مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه