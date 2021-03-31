أبريل 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مدرسة دجلة تستلم معونات لالش

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مدرسة دجلة تستلم معونات لالش

ضمن الأنشطة المستمرة لمركز لالش فرع سنوني ومكاتبه وبمناسبة عيد المعلم، فقد قام المركز بالتنسيق مع مكتب لالش خانصور القديم في يوم الخميس المصادف 2021/3/4 بتجهيز مدرسة دجلة للدراسة الكوردية ببعض من القرطاسية التي تحتاجها إدارة المدرسة وبعض المواد مثل ( الماء المقطر+السكر +الشاي ).

واثناء الزيارة تم مناقشة بعض المواضيع المهمة حول التدريس وطرق الوقاية من فايروس كورونا لكون المدرسة عادت افتتاحها من جديد … ومن جانبهم قدم الكادر التدريسي وادارة المدرسة الشكر والتقدير لمركز لالش بما يقومون به من مساعدات للمجتمع بشكل عام وللمدارس والطلبة بشكل خاص.

اعلام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه

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