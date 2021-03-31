لالش شنكال يزور ادارة مخيم بيرسفي

في يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30 زار وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه ومكتب لالش تل بنات القديمة الى إدارة مخيم بيرسفي الاولى.

حيث التقى الوفد بمدير المخيم ومعاونه وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص النازحين في المخيمات وضرورة الالتزام بتعليمات خلية الازمة في دهوك وايضا تم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص الطلبة والمدارس داخل المخيم وابدى مركز لالش شنكال ومكاتبه الإستعداد التام للتعاون مع ادارة المخيم في كافة المجالات وتم مناقشةبعض الامور التي تخص مكتب المفوضية داخل المخيم / فرع دهوك وضرورة تقديم العون والمساعدة لهم من اجل ضمان حقوقهم في الانتخابات القادمة ومن جانبه قدم ادارة المخيم كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للنازحين في المخيمات.