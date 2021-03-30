باقة من نشاطات مكتب لالش/ دهوك

بمناسبة حلول شهر آذار و أعياد نوروز قام مكتب لالش /دهوك بنشاطات متنوعة اهمها:

١-بتاريخ ٦/٣/٢٠٢١..قمنا بتوزيع (٢٢) اثنان و عشرون سلة غذائية على عدة عوائل نازحة في قرية سيجي .

٢- أجرت فضائية زاكروس العربية لقاء مع مسوؤل مكتب لالش (دلشادصالح مادو)حول اخر التطورات المتعلقة بنشاطات مركز لالش و فروعه و مكاتبه كافة وتناول اللقاء أسباب تقليص النشاطات مؤخرا واعادة إطلاق المالية المخصصة للمركز من قبل السيد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البرزاني .وتناول اللقاء ايضا النشاطات الثقافية والاجتماعية المتنوعة .

٣-جرى حوار مفتوح حول مشروع التصويت على قانون الناجيات الايزديات …وكان الحوار هذا من ابرز نشاطاتنا التي جرت في يوم السبت المصادف ١٣/٣/٢٠٢١،وعلى قاعة مكتبة لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك بمشاركة نخبة مميزة من المثقفين و القانونيين و النشطاء الايزديين المعنيين بهذا الشأن وافتتح الحوار بكلمة ترحيبية لمكتب لالش بالحضور ، وجرى النقاش حول فقرتين أساسيين اولهما عن قانون الناجيات ا لمصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان العراقي و تح دثت المحامية الحقوقية سراب الياس عن فقراته بشكل مفصل … وبينت ايجابياته و سلبياته…

اما الفقرة الثانية فكانت حول اسلمة القاصرين والتي تحدث فيها الحقوقي سعود مصطو .

بعد ذلك فتح باب النقاش بين الحاضرين .

٤-١٦/٣/٢٠٢١..وقفة خمس دقائق صمت امام بناية الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي دهوك تكريما لضحايا القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة .

٥-مشاركة في أعياد نوروز في مركز مدينة دهوك..

6ـ 29/3/2021 مشاركتنا في مؤتمر حول (المرأة، الامن،السلام)،والتي نظمت من قبل منظمة داك لتنمية المرأة بمشاركة مجموعة من النشطاء و المنظمات الغير حكومية وذالك على قاعة فندق دلشاد بالاص في دهوك..