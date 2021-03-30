قائمقام شنگال: أهالي القضاء ينزحون مجدداً خشية اندلاع القتال بين PKK والجيش العراقي

أكد قائمقام قضاء شنگال (سنجار)، اليوم الثلاثاء، أن أهالي القضاء العائدون إلى منازلهم ينزحون مجدداً خشية اندلاع القتال بين حزب العمال الكوردستاني PKK والجيش العراقي.

وقال محما خليل لـ (باسنيوز): «قسم كبير من العوائل التي عادت إلى منازلها في شنگال وخانصور، بدأت بالنزوح مجدداً إلى إقليم كوردستان خشية نشوب القتال بين PKK والجيش العراقي».

وأوضح أن «PKK يمنع بعض العوائل من التوجه إلى إقليم كوردستان، لأن الحزب يخطط لاستخدامهم كدروع بشرية في حال اندلاع القتال».

وأشار إلى أن أوضاع شنگال سيئة، «وليس من الواضح ماذا سيحدث بين PKK والجيش العراقي، الوضع محتقن للغاية».

يأتي هذا فيما كان الجيش العراقي قد أنذر مسلحي PKK بالخروج من شنگال، وبقي الآن وقت قليل على انتهاء المهلة، لذا يرجح مراقبون أن يشهد القضاء المزيد من التوتر قريباً.