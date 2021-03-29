سمو الأمير: يستقبل وزير الاوقاف في حكومة اقليم كوردستان

اعلام المجلس

استقبل سمو الأمير حازم تحسين سعيد( امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى) السيد بشتوان صادق( وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان). وحضر هذا اللقاء السيد علي خدر( مدير مكتب المجلس الروحاني) والسيد جعفر سمو(مدير اوقاف الايزيديين في دهوك). وذلك اليوم الاثنين الموافق 2021/3/29 في قصر الامارة في الشيخان.

بعد الترحيب بالضيف، تحدث سمو الامير عن اعادة اعمار معبد لالش وباقي المزارات التي تعرضت للتفجير والهدم ابان غزو داعش، موكدا على ضرورة دعم حكومة اقليم كوردستان الايزيديين من اجل اعادة اعمار المزارات التي مازالت مهدمة.

واشار جناب الامير الى ضرورة تكاتف الجميع من اجل نشر روح المحبة والتسامح والتماسك الاجتماعي.

مبينا بان لخطاب رجال الدين تأثير كبير على المجتمع ويجب ان يستغل هذا الخطاب لتعزيز السلام وابعاد الدين عن الاحقاد وخطاب الكراهية.

ومن جانبه تحدث السيد بشتوان صادق حول اهمية اعادة اعمار لالش واكد بانهم يؤكدون على مبدأ المساواة في اعمار الاماكن الدينية.

واشار الى ان فرحت كثيرا بالاعمال التي تجري في لالش ومنها توسيع الطريق وفتح طرق اخرى وكذلك انشاء بناية المعصرة.

موضحا بان علينا ان نركز جهودنا على تجربة إقليم كوردستان في احتضان الاقليات والحرية الدينية التي يتمتعون بها لممارسة طقوس وشعائرهم الدينية.