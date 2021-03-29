الهجرة تؤكد العمل لانهاء معاناة النازحين الايزيديين

بحثت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق مع نائب رئيس لجنة الصحة النيابية فارس البريفكاني ملف النزوح في العراق وتأمين مقومات العيش الكريم للنازحين العائدين لمناطقهم.

وحسب بيان للوزارة يوم الاثنين، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة ملف النزوح بشكل عام في العراق وضرورة تأمين مقومات العيش الكريم عند عودة النازحين الى مناطقهم ، فضلا عن آلية حملة التلقيح ضد فايروس كورونا على النازحين في المخيمات.

واكدت وزيرة الهجرة ان الوزارة تعمل بكل قدراتها لإيجاد حل جذري ودائم لمشكلة النازحين وإنهاء معاناتهم وتسهيل عودتهم الى مناطق سكناهم الأصلية خصوصا القاطنين في مخيمات قضاء الشيخان والذين نزحوا من قضاء سنجار واضطروا الى ترك مناطق سكناهم إبان الهجمة الداعشية .

ولفتت الى ان الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة خصصت عددا كبيرا من اللقاحات الطبية ضد فايروس ( كوفيد ) للنازحين واللاجئين وستكون الاولوية للقاطنين في المخيمات.