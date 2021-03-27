مسؤول إيزيدي في حكومة كوردستان يستبعد خروج PKK من شنگال دون قتال: قراره ليس بيده

’’بقاؤه في شنگال يخدم مصالح إيران وتركيا’’ …

استبعد مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الإيزيديين، اليوم السبت، خروج مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK من شنگال دون قتال ومواجهات مع الجيش العراقي، مؤكداً أن الحزب مكلف بالبقاء في القضاء خدمة لمصالح إيران وتركيا.

وقال شيخ شامو لـ (باسنيوز): «لقد أمهلت الحكومة العراقية مسلحي PKK عدة مرات للخروج من شنگال، لكن لا أعتقد أن الحزب سيقبل ذلك، لأن قرار PKK ليس بيده، والأجندة التي تم تكليفه بها تفرض عليه البقاء في شنگال».

وأعرب المسؤول الكوردي الإيزيدي عن استيائه من سياسات وممارسات الحزب الكوردي التركي، قائلاً: «لا يخلف هذا الحزب في أي مكان يدخله سوى الحرب أو الدمار».

وأشار شيخ شامو إلى أن «PKK مرتبط فلسفياً بتركيا وإدارياً بميليشيات الحشد الشعبي، والتي تديرها إيران، لذا فإن بقاء PKK في شنگال حالياً يخدم مصالح تركيا وإيران».

ورجّح المسؤول الكوردي الإيزيدي نشوب حرب بين PKK والجيش العراقي، «سيكون الخاسر الوحيد فيها شنگال وأهالي شنگال».