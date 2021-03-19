العمليات المشتركة: لن نسمح بإفشال اتفاق سنجار ووجود أي تنظيم مسلح في المدينة

في إشارة الى PKK

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، اليوم الجمعة، أنها تواصل تطبيق اتفاق التطبيع في قضاء شنگال (سنجار) في محافظة نينوى، ولن تسمح بوجود أي تنظيم مسلح فيه، مؤكدة أن تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا في البلاد.

المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ، قال ان “قيادة العمليات المشتركة في الجيش تواصل تطبيق اتفاق سنجار، ولن يسمح بوجود أي تنظيم مسلح تحت أي مسمى في القضاء”.

وكان كل من أربيل وبغداد اعلنتا في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن اتفاق “تأريخي” بخصوص إعادة تطبيع الأوضاع في شنگال على المستويين الإداري والأمني، يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، و إخراج كل الفصائل والقوات الدخيلة من بينها مسلحي PKK وميليشيات الحشد الشعبي من المدينة .

وأضاف الخفاجي، أنه “بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، قضاء سنجار، الإثنين، للاطلاع على الوضع الأمني، ولقاء سكان المنطقة للاستماع منهم إلى احتمال وجود معوقات للاستمرار في تطبيق الاتفاق”.

وتابع الخفاجي : “الوفد التقى بالقيادات الأمنية وبعض وجهاء وشيوخ سنجار من الطائفة الإيزيدية”.

وأشار إلى أن “القيادات الأمنية في سنجار أكدت عدم وجود أية “مظاهر مسلحة داخل سنجار، وأنه لن يسمح بمثل هذه المظاهر” وفق قول الخفاجي .

كما أوضح الخفاجي ، أن توجيهات الكاظمي تشدد على ضرورة “انجاح اتفاق سنجار، وعدم السماح بتواجد أي تنظيمات مسلحة فيه، إذ تتولى قوات الجيش تطبيق الاتفاق إلى جانب الشرطة المحلية إضافة لجهازي المخابرات والأمن الوطني”.

مشيراً الى أن “الاتفاق ينص على تأمين عودة النازحين والتخفيف من معاناتهم وخصوصا الإيزيديين”.

مردفاً ، بالقول ان “القوات الأمنية أكملت كل استعداداتها بخصوص اتفاق سنجار، وبدأنا بتطبيقه من خلال نشر القطعات (القوات) في جبل سنجار وبقية مناطق القضاء”.

كما لفت إلى أن “الوفد الذي زار سنجار، مؤخرا، وعد بتلبية مطالب الإيزيديين وعلى رأسها تعيين أبنائهم لإدارة الملف الأمني، والعمل مع القوات الأمنية للإسراع في إعادة إعمار المنطقة وعودة النازحين”.

مؤكداً ، أنه ” لن يسمح بوجود أي تنظيم تحت أي مسمى، ولن يتم السماح بعودة المسلحين بكافة مسمياتهم”.

المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ، أضاف : “وصلنا إلى مراحل متقدمة ونجحنا في إخلاء كافة المقرات (في إشارة لمقرات حزب العمال الكوردستاني PKK)، ونواصل العمل مع الإيزيديين وبقية الجهات لإنجاح الاتفاق. لن نسمح بإفشال الاتفاق”.