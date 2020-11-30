الحكومة الاتحادية تحدد مهلة أخيرة للفصائل المسلحة للخروج من شنگال

كشف معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين علي عمر ، اليوم الاثنين ، ان الحكومة الاتحادية منحت الفصائل المسلحة في قضاء شنگال (سنجار) مهلة أخيرة لترك القضاء .

وكانت قوات الحكومة الاتحادية وفي أولى خطوات التطبيق الفعلي لبنود إتفاق شنگال بين بغداد واربيل ، بدأت يوم الجمعة ، بإنزل اعلام ميليشيات الحشد الشعبي ووحدات حماية شنگال (PKK) وقوات ايزدخان وفصائل اخرى من على المقرات في مركز مدينة شنگال.

عمر قال لـ(باسنيوز) ، ان الحكومة الاتحادية حددت مهلة حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول لخروج كل الفصائل المسلحة غير القانونية من شنگال ، مشدداً على انه من دون خروج هذه الفصائل من المدينة لن تستقر الأوضاع فيها كما لن يكون باستطاعة النازحين العودة اليها.

معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين علي عمر ، تابع بالقول “هناك عودة للنازحين الى شنگال ولكن باعداد قليلة جداً والأغلبية العظمى من النازحين مازالوا في المخيمات بانتظار العودة ، مردفاً ” مضطرون ان ننتظر خروج المسلحين من شنگال كي نتمكن من إعادة النازحين اليها وكذلك البدء بعملية إعادة إعادة اعمار المنطقة”.

وكانت الحكومة الاتحادية العراقية نشرت افواج من الشرطة الاتحادية في شنگال لمسك زمام الامور وصولاً للحدود مع سوريا، فيما كان وفد أمني اتحادي رفيع زار الأربعاء محافظة نينوى (مركزها الموصل) بهدف البدء بتنفيذ اتفاق شنگال لتطبيع الأوضاع في القضاء ، فيما كان اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ، قد صرح لمراسل (باسنيوز) إن “زيارة الوفد الأمني الرفيع إلى نينوى هدفها تطبيق الاتفاق المبرم مؤخرا لتطبيع الأوضاع الأمنية والادارية في قضاء سنجار “.

ووقعت كل من بغداد وأربيل في الـ 9 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتفاقا خاصا لتطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار الى قضاء شنگال تمهيداً لعودة سكانه النازحين.

وينص الاتفاق على إدارة مشتركة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان لملف شنگال من النواحي الأمنية والخدمية والإدارية وغيرها.

كما يتضمن الاتفاق إخراج جميع الجماعات المسلحة من القضاء وعلى رأسها حزب العمال الكوردستاني PKK التركي ، وميليشيات الحشد الشعبي العراقية .

وينص اتفاق أربيل – بغداد ايضاً على تشكيل قوة شرطة محلية رسمية قوامها 2500 من المنتسبين الإيزيديين.