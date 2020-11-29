PKK يرغم العشرات على المشاركة في تظاهرات بشنگال‎

كشفت مصادر عشائرية في قضاء شنگال (سنجار)، اليوم الأحد، عن قيام مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK والميليشيات التابعة له بإجبار العشرات من أهالي القضاء على المشاركة في تظاهرة رافضة للاتفاق الخاص بتطبيع الأوضاع في شنگال.

وقال المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المناطق المتنازع› عليها الشيخ مزاحم الحويت في حديث لـ (باسنيوز)، إن «مجاميع العمال الكوردستاني ومقاتلي YPŞ التابعة لها أرغمت بالتهديد العشرات من أهالي سنجار على المشاركة في تظاهرة بالقضاء اليوم الأحد».

وأضاف الحويت، أن «المجاميع المسلحة أبلغت الأهالي بوجوب المشاركة ولوحت بفرض عقوبات عليهم في حال رفضهم».

وأكد أن «العمال الكوردستاني يسعى من خلال هذه التظاهرة إلى رفض الاتفاق الأخير الخاص بسنجار والمبرم بين حكومتي بغداد وأربيل، كما يسعى من خلالها إلى إطلاق سراح عناصر YPŞ الذين ألقت القوات العراقية القبض عليهم بعد تورطهم بتهريب أحد قياديي العمال الكوردستاني إلى سنجار وهو تركي الجنسية، قبل أن يقتل قبل أيام بضربة تركية جوية».

وأشار إلى أن «PKK وYPŞ يؤكدون رفضهم لتسليم مقرات تابعة لهم في سنجار للقوات العراقية، كما يرفضون إنزال الأعلام الخاصة بهم».

وكانت مصادر صحفية قد أفادت بأن العشرات من مسلحي YPŞ تظاهروا في قضاء شنگال رفضا لتسليم مقرات تابعة لهم للقوات العراقية، والمطالبة بإطلاق سراح عناصرهم الذين تحتجزهم القوات العراقية بتهمة قتل شخصين من عشيرة شمر العربية في القضاء قبل أسابيع.

ويرى مراقبون أن ما تقوم به ميليشيات YPŞ يمثل تمرداً واضحاً على الدولة العراقية التي يتقاضى عناصرها مرتباتهم الشهرية منها، من ناحية رفض تنفيذ الأوامر العسكرية، كما يؤكد ولاء تلك القوات لحزب العمال الكوردستاني.