مركز لالش: وفاة الاخ عيدو بابا شيخ خسارة كبيرة لجميع الايزيديين

بألم كبير تلقينا خبر وفاة الشخصية الايزيدية المعروفة الاخ عيدو بابا شيخ اثر معاناته من مضاعفات الاصابة بفايروس كورونا.

واننا اذ نعزي انفسنا اولا بهذه الخسارة والفاجعة، ونعزي جميع ذوي الفقيد الراحل، نؤكد ان وفاته بمثابة خسارة كبيرة لجميع الايزيديين ولا يمكن تعويضها.

ان الراحل الفقيد كان قامة ثقافية وسياسية ايزيدية، وكان من الكوكبة الاولى التي وضعت اسس مركز لالش قبيل تاسيسه، وكان له دراسات ومقالات قيمة في الايزدياتي والكوردياتي، فضلا عن ان الفقيد من عائلة دينية مرموقة خدمت الايزيدية لعقود من السنين.

الرحمة والغفران لروح الفقيد الراحل عيدو بابا شيخ ونكرر تقديم تعازينا لذويه جميعا في الوطن والمهجر.

روحا ره‌حمانی

نابت فانی

هه‌ردێ زڤرته‌‌ به‌رده‌ستێ وی خودانی

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك ـ 29 تشرين الثاني 2020