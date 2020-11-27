تنفيذ أول خطوة لإتفاق سنجار

قال قائمقام سنجار محما خليل انه تم اليوم الجمعة البدء بتنفيذ اتفاق سنجار الذي أُبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وقال محما خليل لكوردستان 24 انه تم اليوم الجمعة إزالة رايات الفصائل العسكرية كالحشد الشعبي وقوات حماية سنجار من على المقرات الأمنية.

واكد محما خليل انه تم إبقاء العلم العراقي فقط مرفوعا.

وفي الشهر الماضي، توصلت أربيل وبغداد إلى اتفاق تاريخي يهدف لإعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة من المدينة.

وتفتقد سنجار إلى الخدمات الرئيسية في ظل سيطرة حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي على المدينة التي تعد موطن الإيزيديين تاريخياً.

وبموجب اتفاق أربيل – بغداد من المزمع تشكيل قوة محلية رسمية قوامها 2500 من المنتسبين الإيزيديين، وسيتم العمل على عودة النازحين وإعادة بناء سنجار.

وسبق أن رحبت الأمم المتحدة الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن ودول أخرى بالاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل.