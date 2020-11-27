نوفمبر 27, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

تنفيذ أول خطوة لإتفاق سنجار

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
362 مشاهدات

تنفيذ أول خطوة لإتفاق سنجارتنفيذ أول خطوة لإتفاق سنجار

قال قائمقام سنجار محما خليل انه تم اليوم الجمعة البدء بتنفيذ اتفاق سنجار الذي أُبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وقال محما خليل لكوردستان 24 انه تم اليوم الجمعة إزالة رايات الفصائل العسكرية كالحشد الشعبي وقوات حماية سنجار من على المقرات الأمنية.

واكد محما خليل انه تم إبقاء العلم العراقي فقط مرفوعا.

وفي الشهر الماضي، توصلت أربيل وبغداد إلى اتفاق تاريخي يهدف لإعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة من المدينة.

وتفتقد سنجار إلى الخدمات الرئيسية في ظل سيطرة حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي على المدينة التي تعد موطن الإيزيديين تاريخياً.

وبموجب اتفاق أربيل – بغداد من المزمع تشكيل قوة محلية رسمية قوامها 2500 من المنتسبين الإيزيديين، وسيتم العمل على عودة النازحين وإعادة بناء سنجار.

وسبق أن رحبت الأمم المتحدة الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن ودول أخرى بالاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.