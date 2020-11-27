“الطب العدلي” تعلن مطابقة 104 رفات من ضحايا الايزيديين في سنجار

قالت دائرة الطب العدلي انه تمت مطابقة 104 من رفات ضحايا الإيزيديين في سنجار.

وجاء في بيان للدائرة “بجهود استثنائية رغم الوضع الراهن في مواجهة جائحة كورونا تم الانتهاء من مطابقة 104 رفات من ضحايا الطائفة الايزيدية من المدنيين في سنجار و الذين قضوا على يد عصابات داعش الارهابية “.

وتابع “وسوف يتم تسليمهم الى ذويهم في مراسيم تشييع رسمية يحضرها شيوخ الطائفه بالاضافه الى ممثلين من اللجنة التنسيقية الوطنيه و دائرة الطب العدلي / وزارة الصحة و دائرة المقابر الجماعية / مؤسسة الشهداء بالاضافه الى عدد من المنظمات الدولية التي ساهمت في دعم عملية الوصول الى هوية هؤلاء الضحايا منها فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش التابع للامم المتحده UNITAD و المنظمة الدولية لشؤون المفقودين ICMP و غيرها من منظمات المجتمع المدني ووزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان”.

واكد البيان انه ستتم اجراءات التسليم بتاريخ 2021/1/31 في محافظة نينوى /قضاء سنجار.