مسؤول أمني يكشف سبب سحب قطعات عسكرية من شنگال

كشف مسؤول في قيادة العمليات العراقية المشتركة، عن سبب سحب بعض القطعات العسكرية من قضاء شنگال (سنجار).

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ (باسنيوز)، إن «قيادة العمليات المشتركة أصدرت أمراً عسكرياً بسحب فوجين من الفرقة المشاة العشرين من قضاء سنجار»، مبيناً أن «الفوج الأول هو من اللواء 43 وسيتوجه إلى منطقة الزوية شمال محافظة صلاح لفرض الأمن هناك على خلفية حادثة المسحك في قضاء بيجي» .

وأضاف المسؤول الأمني، أن «الفوج الثاني سيكون من اللواء 66 وسيتم إرساله إلى مطيبيجة في صلاح الدين أيضاً من أجل مسك الملف الأمني هناك»، مؤكداً أن «القوات الأمنية المتواجدة في سنجار كافية لحفظ الأمن والاستقرار، وهذا الانسحاب لن يؤثر بأي شيء على وضع القضاء».